У США пройшли демонстрації за відсторонення Трампа від влади напередодні голосування по імпічменту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Маніфестації на підтримку імпічменту президента США Дональда Трампа пройшли у вівторок у ряді американських міст. Трансляцію з місця проведення деяких з цих акцій вів телеканал CNN, передає УНН.
Демонстрації пройшли, зокрема, в Лос-Анджелесі і Сан-Франциско (обидва в штаті Каліфорнія), Лас-Вегасі (штат Невада), Філадельфії і Піттсбурзі (обидва в штаті Пенсільванія), Нью-Йорку (штат Нью-Йорк), Бостоні (штат Массачусетс), Атланті (штат Джорджія), Денвері (штат Колорадо), Солт-Лейк-Сіті (штат Юта) та інших містах. Багато учасників акцій несли плакати із закликами відсторонити Трампа від влади.
Згідно з оцінками агентства Associated Press, маніфестації були порівняно нечисленними. По всій країні в них брали участь десятки тисяч людей.
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Сьогодні, як очікується, в Палаті представників Конгресу США відбудеться голосування за двома статтями обвинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту. Представники Демократичної партії інкримінують чинному главі американської адміністрації зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу США.
24 вересня Палата представників оголосила про початок процедури імпічменту Трампа. Демократична партія змогла ініціювати цей процес за рахунок того, що має на даному етапі більшість в Палаті представників. Приводом для початку розслідування в рамках процедури імпічменту послужили припущення про надання Трампом в липневій телефонній розмові тиску на президента України Володимира Зеленського з метою спонукати Київ допомогти главі вашингтонської адміністрації обратися на другий термін в 2020 році.
За оцінками видання The Washington Post демократи мають достатню підтримку, щоб затвердити статті імпічменту Трампа.