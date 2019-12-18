В США прошли демонстрации за отстранение Трампа от власти накануне голосования по импичменту

Демонстрации прошли, в частности, в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско (оба в штате Калифорния), Лас-Вегасе (штат Невада), Филадельфии и Питтсбурге (оба в штате Пенсильвания), Нью-Йорке (штат Нью-Йорк), Бостоне (штат Массачусетс), Атланте (штат Джорджия), Денвере (штат Колорадо), Солт-Лейк-Сити (штат Юта) и других городах. Многие участники акций несли плакаты с призывами отстранить Трампа от власти.

Согласно оценкам агентства Associated Press, манифестации были сравнительно немногочисленными. По всей стране в них участвовали десятки тысяч человек.

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Сегодня, как ожидается, в Палате представителей Конгресса США состоится голосование по двум статьям обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют действующему главе американской администрации злоупотребления властью и препятствование расследованию Конгресса США.

24 сентября Палата представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в Палате представителей. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения о предоставлении Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

По оценкам издания The Washington Post демократы имеют достаточную поддержку, чтобы утвердить статьи импичмента Трампа.