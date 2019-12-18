Демократи мають достатню підтримку, щоб затвердити статті імпічменту Трампа - WP
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Демократи мають достатньо підтримки в Палаті представників Конгресу США для затвердження статей звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках імпічменту. Про це повідомила у вівторок газета The Washington Post, посилаючись на проведений журналістами видання аналіз позицій конгресменів з цього питання, передає УНН.
Згідно з цими даними, про намір підтримати щонайменше одну з двох статей імпічменту висловилося більшість законодавців. При цьому республіканці в повному складі планують проголосувати проти, жодного “перебіжчика” серед них бути не повинно, пише видання. Проте, з огляду на нинішній склад нижньої палати, в якій демократи мають більшість, противникам імпічменту не вистачить голосів, щоб зупинити процес.
Раніше спікер Палати представників Ненсі Пелосі (демократ від штату Каліфорнія) повідомила про те, що голосування за двома статтями обвинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту відбудеться в середу.
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Нагадаємо, юридичний комітет Палати представників Конгресу США затвердив у п’ятницю дві статті звинувачення проти Трампа в рамках імпічменту. Представники Демократичної партії інкримінують нинішньому главі американської адміністрації зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу. Статті звинувачення тепер повинні бути розглянуті на наступному тижні палатою повного складу.
У разі затвердження Палатою представників обвинувального висновку, підготовленого за підсумками розслідування в юридичному комітеті, буде передано в Сенат Конгресу, де процедура перетвориться в судовий процес. Керувати ним буде голова Верховного суду США. Палата представників на такому процесі фактично виступає стороною обвинувачення, а сенатори виконують роль присяжних. Щоб імпічмент відбувся, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів (не менше 67). З цієї причини при поточному складі Сенату ймовірність голосування на користь імпічменту фактично зводиться до нуля. З початку поточного року республіканці (за підсумками листопадових проміжних виборів) займають у верхній палаті Конгресу 53 місця з 100.