Трамп написав відкритого листа стосовно свого імпічменту: це незаконна спроба держперевороту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп у вівторок направив відкритий лист спікеру Палати представників Ненсі Пелосі, висловивши протест з приводу процесу імпічменту. Президент вважає, що демократи “оголосили відкриту війну американській демократії”, намагаючись усунути його від влади. Текст листа опублікований на сайті Білого дому, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Спроби демократів відсторонити Трампа від влади — “незаконна спроба ... державного перевороту”, і організатори імпічменту, на думку президента, зазнають поразки у день виборів.
“Цей імпічмент є безпрецедентним і антиконституційним зловживанням владою з боку законодавців-демократів, яке не має аналогів у майже 250-річній історії американського законодавства”, — написав президент.
Трамп висловив думку, що статті імпічменту, висунуті проти нього Юридичним комітетом, не відповідають будь-яким стандартам теорії і тлумачення Конституції та юриспруденції.
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У пред’явлених статтях імпічменту відсутні “будь-які злочини, правопорушення або будь-які інші проступки”, — написав Трамп.
“Продовжуючи свій недійсний імпічмент, ви порушуєте клятви дані вами при вступі на посаду, ви порушуєте свою вірність Конституції і оголошуєте відкриту війну американській демократії”, — йдеться у листі.
Голосування про затвердження статей імпічменту має відбутися в Палаті представників у середу, 18 грудня.
Нагадаємо, юридичний комітет Палати представників Конгресу США затвердив у п’ятницю дві статті звинувачення проти Трампа в рамках імпічменту. Представники Демократичної партії інкримінують нинішньому главі американської адміністрації зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу. Статті звинувачення тепер повинні бути розглянуті на наступному тижні палатою повного складу.
У разі затвердження Палатою представників обвинувального висновку, підготовленого за підсумками розслідування в юридичному комітеті, буде передано в Сенат Конгресу, де процедура перетвориться в судовий процес. Керувати ним буде голова Верховного суду США. Палата представників на такому процесі фактично виступає стороною обвинувачення, а сенатори виконують роль присяжних. Щоб імпічмент відбувся, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів (не менше 67). З цієї причини при поточному складі Сенату ймовірність голосування на користь імпічменту фактично зводиться до нуля. З початку поточного року республіканці (за підсумками листопадових проміжних виборів) займають у верхній палаті Конгресу 53 місця з 100.