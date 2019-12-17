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Трамп написал открытое письмо относительно импичмента: это незаконная попытка госпереворота

Киев  •  УНН

 • 10711 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп во вторник направил открытое письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, выразив протест по поводу процесса импичмента. Президент считает, что демократы “объявили открытую войну американской демократии”, пытаясь отстранить его от власти. Текст письма опубликован на сайте Белого дома, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Попытки демократов отстранить Трампа от власти — “незаконная попытка ... государственного переворота”, и организаторы импичмента, по мнению президента, терпят поражение в день выборов.

“Этот импичмент является беспрецедентным и антиконституционным злоупотреблением властью со стороны законодателей-демократов, не имеющее аналогов в почти 250-летней истории американского законодательства”, — написал президент.

Трамп выразил мнение, что статьи импичмента, выдвинутые против него Юридическим комитетом, не соответствуют любым стандартам теории и толкования Конституции и юриспруденции.

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В предъявленных статьях импичмента отсутствуют “любые преступления, правонарушения или любые другие проступки”, — написал Трамп.

“Продолжая свой недействительный импичмент, вы нарушаете клятвы данные вами при вступлении в должность, вы нарушаете свою верность Конституции и объявляете открытую войну американской демократии”, — говорится в письме.

Голосование об утверждении статей импичмента должен состояться в Палате представителей в среду, 18 декабря.

Напомним, юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребления властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительного заключения, подготовленного по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Управлять им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

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