Трамп написал открытое письмо относительно импичмента: это незаконная попытка госпереворота

Попытки демократов отстранить Трампа от власти — “незаконная попытка ... государственного переворота”, и организаторы импичмента, по мнению президента, терпят поражение в день выборов.

“Этот импичмент является беспрецедентным и антиконституционным злоупотреблением властью со стороны законодателей-демократов, не имеющее аналогов в почти 250-летней истории американского законодательства”, — написал президент.

Трамп выразил мнение, что статьи импичмента, выдвинутые против него Юридическим комитетом, не соответствуют любым стандартам теории и толкования Конституции и юриспруденции.

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В предъявленных статьях импичмента отсутствуют “любые преступления, правонарушения или любые другие проступки”, — написал Трамп.

“Продолжая свой недействительный импичмент, вы нарушаете клятвы данные вами при вступлении в должность, вы нарушаете свою верность Конституции и объявляете открытую войну американской демократии”, — говорится в письме.

Голосование об утверждении статей импичмента должен состояться в Палате представителей в среду, 18 декабря.

Напомним, юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребления властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительного заключения, подготовленного по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Управлять им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.