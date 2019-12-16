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Лідер демократів у Сенаті США запропонував викликати Болтона на слухання з імпічменту

Лідер демократів у Сенаті США запропонував викликати Болтона на слухання з імпічменту

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Лідер демократів в Сенаті Конгресу США Чак Шумер в листі лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу виклав ряд міркувань щодо того, як процедура імпічменту президента країни Дональда Трампа повинна проходити у верхній палаті законодавчого органу. Як повідомила в неділю газета The Washington Post, крім іншого, Шумер пропонує викликати для надання свідчень в Сенат колишнього помічника американського лідера з національної безпеки Джона Болтона і виконуючого обов'язки керівника апарату Білого дому Міка Малвені, передає УНН.

На думку Шумеру, висунуті їм вимоги зроблять процедуру імпічменту більш справедливою, при цьому її вдасться завершити “в розумні терміни”. Порушити провадження у справі про імпічмент лідер демократів пропонує вже 6 січня, а безпосередньо до процесу над Трампом перейти 9 січня. На показання свідків передбачається відвести вісім годин.

“Проведення процесу відповідно до цього плану також дасть громадськості впевненість в процесі і продемонструє, що Сенат може відсунути в сторону партійні питання і виконувати свій конституційний обов’язок”, — цитує видання лист законодавця.

Шумер також виділив ряд процедурних моментів, причому багато хто з них нагадують правила, за якими проходив процес імпічменту щодо президента Білла Клінтона в 1999 році, пояснює The Washington Post.

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Нагадаємо, юридичний комітет Палати представників Конгресу США затвердив у п’ятницю дві статті звинувачення проти Трампа в рамках імпічменту. Представники Демократичної партії інкримінують нинішньому главі американської адміністрації зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу. Статті звинувачення тепер повинні бути розглянуті на наступному тижні палатою повного складу.

У разі затвердження Палатою представників обвинувального висновку, підготовленого за підсумками розслідування в юридичному комітеті, буде передано в Сенат Конгресу, де процедура перетвориться в судовий процес. Керувати ним буде голова Верховного суду США. Палата представників на такому процесі фактично виступає стороною обвинувачення, а сенатори виконують роль присяжних. Щоб імпічмент відбувся, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів (не менше 67). З цієї причини при поточному складі Сенату ймовірність голосування на користь імпічменту фактично зводиться до нуля. З початку поточного року республіканці (за підсумками листопадових проміжних виборів) займають у верхній палаті Конгресу 53 місця з 100.

Раніше Макконнелл не виключив того, що республіканці спробують самостійно встановити правила процедури імпічменту президента. Дії сенаторів в цьому випадку описані лише в загальних рисах, про деталі законодавці повинні домовитися окремо. Для прийняття відповідної резолюції необхідний 51 голос.

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