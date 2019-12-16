Лідер демократів у Сенаті США запропонував викликати Болтона на слухання з імпічменту

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Лідер демократів в Сенаті Конгресу США Чак Шумер в листі лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу виклав ряд міркувань щодо того, як процедура імпічменту президента країни Дональда Трампа повинна проходити у верхній палаті законодавчого органу. Як повідомила в неділю газета The Washington Post, крім іншого, Шумер пропонує викликати для надання свідчень в Сенат колишнього помічника американського лідера з національної безпеки Джона Болтона і виконуючого обов'язки керівника апарату Білого дому Міка Малвені, передає УНН.