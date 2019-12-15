Джуліані оприлюднив матеріали, що збирав в Україні

ukru
12:30 • 11572 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 104534 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 104184 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 119614 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 119462 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 125718 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 170564 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268324 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262120 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255289 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.4 м/с
23 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 105198 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 106721 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 53518 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

10:20 • 27405 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 66075 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 104529 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 119613 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 119461 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 106721 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 121077 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 19903 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 53501 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 104988 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 66630 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 149983 перегляди
Актуальне
Джуліані оприлюднив матеріали, що збирав в Україні

Джуліані оприлюднив матеріали, що збирав в Україні

Київ • УНН

 • 19026 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Марі Йованович, коли обіймала посаду посла США в Україні, перешкоджала видачі американських віз українцям, готовим дати свідчення про змову політичних опонентів республіканця Дональда Трампа з владою у Києві в 2016 році. Про це повідомив у неділю в своєму Twitter адвокат президента США Рудольф Джуліані, передає УНН.

Він опублікував у Twitter свої висновки і фрагменти документального фільму мережі One America News Network. Стрічка покликана підкріпити тезу нинішнього американського лідера про те, що ініціювання процедури імпічменту — це димова завіса, щоб приховати старання демократів не допустити перемоги Трампа на виборах 2016 року.

“Повинно бути п’ять, шість або сім українських свідків, які в один голос заявляють, що вони протягом останніх двох років намагалися приїхати до Сполучених Штатів і представити нам докази великої змови українців, які зачіпають демократів на виборах 2016 року, і вагомі свідчення пов’язаної з цим корупції”, — сказав в одному з роликів Джуліані. Він заявив, що Джозеф Байден, коли займав пост віце-президента США, спеціально ввів свого сина Хантера до складу керівництва газової компанії Burisma, щоб “захистити її” від претензій з боку влади.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Джуліані пропонують під присягою розповісти про поїздку в Україну

Джуліані в Twitter звинувачує колишнього посла США в Києві Марі Йованович в тому, що та двічі лжесвідчила, коли відповідала в листопаді на запитання членів спеціального комітету з розвідки Палати представників Конгресу США на слуханнях в рамках процедури імпічменту Трампа. “Документи показують, що вона (Йованович) відмовляла в наданні (американських) віз свідкам, які могли довести корумпованість Байдена і демократів”, — написав адвокат президента США.

Йованович отримала призначення до Києва у 2016 році ще за президента-демократа Барака Обаму, а в травні 2019 року покинула свій пост на особисту вимогу Трампа, який звинуватив її в нелояльності. Її відставка відбулася ще до вступу на посаду нинішнього президента Володимира Зеленського, тому показання, які Йованович давала конгресменам, стосувалися періоду, коли при владі перебував попередник Зеленського — Петро Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп: Джуліані зміг багато чого з’ясувати в ході розслідування в Україні

В якості одного зі свідків названий колишній генпрокурор України Віктор Шокін. “Шокін дасть свідчення і надасть докази того, що він розслідував дії сина Байдена. Він покаже документи, що доводять вчинення сином Байдена такого злочину, як відмивання (злочинно нажитих) 3 млн доларів. Він дасть свідчення про те, що президент Порошенко, неодноразово заходячи в його кабінет, просив пригальмувати (розслідування) Burisma і Байдена, тому що проти цього заперечував віце-президент Байден”, — сказав в одному з відео адвокат Трампа.

За словами Джуліані, Байден-старший був особисто причетний до відставки Шокіна. “Звільнено з-за того, що віце-президент Байден загрожує не надати (Україні) життєво важливу американську допомогу в розмірі 1 млрд доларів. Медичні записи Шокіна показують, що він був отруєний, двічі вмирав, але був реанімований. Багато голів полетить в Україні, коли це розкриється”, — написав про колишнього генпрокурора України адвокат Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Джуліані: посольство США закликало українську поліцію не розслідувати корупцію з американськими коштами

Згідно зі словами Джуліані, у ексгенпрокурора є докази причетності Burisma і обох Байденів до легалізації коштів, отриманих протиправним шляхом. У фільмі показаний якийсь документ органів прокуратури Латвії від лютого 2016 року, в якому стверджується, що, “згідно з загальнодоступною інформацією, Burisma і Хантер Байден, що входить в її керівництво, причетні до корупції”. Зокрема, в документі йдеться, що в період з липня 2012 по липень 2015 року компанія Wirelogic Technology під виглядом погашення кредиту перевела в цілому близько 15 млн доларів. Частина цих коштів згодом перекочувала на банківські рахунки кількох приватних осіб, серед яких і Хантер Байден.

Джуліані в п’ятницю в інтерв’ю газеті The Wall Street Journal анонсував нинішню публікацію, підготовлену за підсумками поїздок в Україну і в ряд інших країн. Адвокат обіцяв, що зібрана ним інформація перевершить очікування Трампа. Джуліані сприяв зйомкам фільму мережі One America News Network.

Budapest | Kiev | Vienna

After hundreds of hours & months of research, I have garnered witnesses & documents which reveal the truth behind this impeachment, which includes NO wrongdoing by @realDonaldTrump.

These threads only touch the surface. Read & watch all. More to come. pic.twitter.com/WDHGEZIxkw

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 15, 2019

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.83
Brent
$71.68
Bitcoin
$83,948.00
S&P 500
$5,620.03
Газ TTF
$43.14
Золото
$3,010.70
Ethereum
$1,952.89