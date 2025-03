Джуліані оприлюднив матеріали, що збирав в Україні

Він опублікував у Twitter свої висновки і фрагменти документального фільму мережі One America News Network. Стрічка покликана підкріпити тезу нинішнього американського лідера про те, що ініціювання процедури імпічменту — це димова завіса, щоб приховати старання демократів не допустити перемоги Трампа на виборах 2016 року.

“Повинно бути п’ять, шість або сім українських свідків, які в один голос заявляють, що вони протягом останніх двох років намагалися приїхати до Сполучених Штатів і представити нам докази великої змови українців, які зачіпають демократів на виборах 2016 року, і вагомі свідчення пов’язаної з цим корупції”, — сказав в одному з роликів Джуліані. Він заявив, що Джозеф Байден, коли займав пост віце-президента США, спеціально ввів свого сина Хантера до складу керівництва газової компанії Burisma, щоб “захистити її” від претензій з боку влади.

Джуліані в Twitter звинувачує колишнього посла США в Києві Марі Йованович в тому, що та двічі лжесвідчила, коли відповідала в листопаді на запитання членів спеціального комітету з розвідки Палати представників Конгресу США на слуханнях в рамках процедури імпічменту Трампа. “Документи показують, що вона (Йованович) відмовляла в наданні (американських) віз свідкам, які могли довести корумпованість Байдена і демократів”, — написав адвокат президента США.

Йованович отримала призначення до Києва у 2016 році ще за президента-демократа Барака Обаму, а в травні 2019 року покинула свій пост на особисту вимогу Трампа, який звинуватив її в нелояльності. Її відставка відбулася ще до вступу на посаду нинішнього президента Володимира Зеленського, тому показання, які Йованович давала конгресменам, стосувалися періоду, коли при владі перебував попередник Зеленського — Петро Порошенко.

В якості одного зі свідків названий колишній генпрокурор України Віктор Шокін. “Шокін дасть свідчення і надасть докази того, що він розслідував дії сина Байдена. Він покаже документи, що доводять вчинення сином Байдена такого злочину, як відмивання (злочинно нажитих) 3 млн доларів. Він дасть свідчення про те, що президент Порошенко, неодноразово заходячи в його кабінет, просив пригальмувати (розслідування) Burisma і Байдена, тому що проти цього заперечував віце-президент Байден”, — сказав в одному з відео адвокат Трампа.

За словами Джуліані, Байден-старший був особисто причетний до відставки Шокіна. “Звільнено з-за того, що віце-президент Байден загрожує не надати (Україні) життєво важливу американську допомогу в розмірі 1 млрд доларів. Медичні записи Шокіна показують, що він був отруєний, двічі вмирав, але був реанімований. Багато голів полетить в Україні, коли це розкриється”, — написав про колишнього генпрокурора України адвокат Трампа.

Згідно зі словами Джуліані, у ексгенпрокурора є докази причетності Burisma і обох Байденів до легалізації коштів, отриманих протиправним шляхом. У фільмі показаний якийсь документ органів прокуратури Латвії від лютого 2016 року, в якому стверджується, що, “згідно з загальнодоступною інформацією, Burisma і Хантер Байден, що входить в її керівництво, причетні до корупції”. Зокрема, в документі йдеться, що в період з липня 2012 по липень 2015 року компанія Wirelogic Technology під виглядом погашення кредиту перевела в цілому близько 15 млн доларів. Частина цих коштів згодом перекочувала на банківські рахунки кількох приватних осіб, серед яких і Хантер Байден.

Джуліані в п’ятницю в інтерв’ю газеті The Wall Street Journal анонсував нинішню публікацію, підготовлену за підсумками поїздок в Україну і в ряд інших країн. Адвокат обіцяв, що зібрана ним інформація перевершить очікування Трампа. Джуліані сприяв зйомкам фільму мережі One America News Network.

After hundreds of hours & months of research, I have garnered witnesses & documents which reveal the truth behind this impeachment, which includes NO wrongdoing by @realDonaldTrump.



These threads only touch the surface. Read & watch all. More to come. pic.twitter.com/WDHGEZIxkw

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 15, 2019