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Юридичний комітет Конгресу США схвалив імпічмент Трампа

Юридичний комітет Конгресу США схвалив імпічмент Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Юридичний комітет Палати представників Конгресу США проголосував за схвалення статей імпічменту президента Дональда Трампа в п'ятницю вранці, після більш ніж 14 годин дебатів в четвер, передає УНН з посиланням на CBS.

Так, повідомляється, що в п'ятницю вранці комітет негайно приступив до голосування за першою статтею - зловживання владою. Він проходив по партійній лінії, з 23 по 17. Потім комітет перейшов до другої статті, що перешкоджає правосуддю, яка також пройшла з 23 по 17.

Наступного тижня буде проведено голосування за обома статтями в Палаті представників.

Нагадаємо, раніше глава Юридичного комітету Палати представників Джерольд Надлер заявив, що пункти звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту знаходяться в процесі розробки і комітет може провести голосування вже в найближчий тиждень.

Як повідомлялося раніше в УНН, представники Демократичної партії в комітеті з питань юстиції Палати представників Конгресу США оприлюднили в суботу, 7 грудня, доповідь про конституційні і історичні підстави для імпічменту президента США Дональда Трампа.

Останнього звинувачують у тому, що він намагався чинити тиск на керівництво України, з метою змусити почати розслідування проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена - потенційного суперника Трампа на виборах в наступному році.

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