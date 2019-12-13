Юридичний комітет Конгресу США схвалив імпічмент Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Юридичний комітет Палати представників Конгресу США проголосував за схвалення статей імпічменту президента Дональда Трампа в п'ятницю вранці, після більш ніж 14 годин дебатів в четвер, передає УНН з посиланням на CBS.
Так, повідомляється, що в п'ятницю вранці комітет негайно приступив до голосування за першою статтею - зловживання владою. Він проходив по партійній лінії, з 23 по 17. Потім комітет перейшов до другої статті, що перешкоджає правосуддю, яка також пройшла з 23 по 17.
Наступного тижня буде проведено голосування за обома статтями в Палаті представників.
Нагадаємо, раніше глава Юридичного комітету Палати представників Джерольд Надлер заявив, що пункти звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту знаходяться в процесі розробки і комітет може провести голосування вже в найближчий тиждень.
Як повідомлялося раніше в УНН, представники Демократичної партії в комітеті з питань юстиції Палати представників Конгресу США оприлюднили в суботу, 7 грудня, доповідь про конституційні і історичні підстави для імпічменту президента США Дональда Трампа.
Останнього звинувачують у тому, що він намагався чинити тиск на керівництво України, з метою змусити почати розслідування проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена - потенційного суперника Трампа на виборах в наступному році.