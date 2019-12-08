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Комітет Конгресу оприлюднив конституційне підґрунтя для імпічменту Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Представники Демократичної партії в комітеті з питань юстиції Палати представників Конгресу США оприлюднили в суботу, 7 грудня, доповідь про конституційні та історичні підстави для імпічменту президента США Дональда Трампа. Останнього звинувачують у тому, що він намагався чинити тиск на керівництво України з метою змусити розпочати розслідування проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена — потенційного суперника Трампа на виборах наступного року. Про це пише УНН із посиланням на DW.

В оприлюдненому документі на 55-ти сторінках члени Демпартії перелічили ті конституційні підстави, до яких вони можуть прив’язати пункти імпічменту Трампа. У доповіді зокрема зазначається: “Імпічмент — остання конституційна відповідь президенту, котрий хибно уявляє себе монархом”.

Голова комітету з питань юстиції, демократ Джеррольд Надлер наголосив, що імпічмент — єдиний шлях, аби притягнути Трампа до відповідальності за його поведінку. “Президент Трамп зловживав своєю владою, зрадив інтересам нашої національної безпеки та завдав шкоди нашим виборам, і все це — заради власної вигоди”, — заявив Надлер, цитує агенція новин Reuters. “Конституція містить лише один правовий засіб у відповідь на його протиправну поведінку — імпічмент”, — додав конгресмен-демократ.

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Доповідь укладено за зразком аналогічних документів, представлених 1974 та 1988 року під час розслідувань щодо імпічменту президентів Річарда Ніксона та Білла Клінтона, зазначає агенція новин dpa.

Нагадаємо, 5 грудня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила про початок процедури складання пунктів обвинувачення щодо оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу.

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