Глава комітету Конгресу США пообіцяв виконати "священний обов'язок" щодо імпічменту Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Голова юридичного комітету Палати представників Конгресу США Джерролдь Надлер (демократ від штату Нью-Йорк) заявив в п’ятницю, що відмова Білого дому брати участь в слуханнях в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа не завадить демократам виконати цей “священний конституційний обов’язок”. Так законодавець прокоментував адресований йому лист юрисконсульта Білого дому Пета Сіполлоне, передає УНН із посиланням на Twitter Надлера.
Сіполлоне закликав демократів припинити розслідування і не витрачати час на додаткові слухання.
“Ми дали президенту Трампу справедливу можливість опитати свідків і представити своїх, щоб продемонструвати нам переконливі докази. Почувши його критику процесу імпічменту, ми сподівалися, що він прийме запрошення (взяти участь в слуханнях, або направити адвоката — ред), — наголошується в заяві Надлера. — Відкинувши таку можливість, президент більше не може стверджувати, що процес несправедливий. Відмова президента не завадить нам виконати наш священний конституційний обов’язок”.
Юридичний комітет нижньої палати представників проведе нові слухання в рамках процедури імпічменту 9 грудня. У четвер спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі доручила Надлеру підготувати офіційні звинувачення щодо Трампа.
Напередодні Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі розпорядилася підготувати звинувачення проти Трампа у рамках імпічменту.