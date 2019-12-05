Пелосі розпорядилася підготувати звинувачення проти Трампа у рамках імпічменту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі закликала голову судового комітету Джерролда Надлера підготувати звинувачення щодо президента США Дональда Трампа в рамках процедури його імпічменту, передає УНН з посиланням на CBS.
"На жаль, але з упевненістю і смиренням, вірністю нашим засновникам і серцем, повним любові до Америки, сьогодні я прошу нашого голову приступити до підготовки звинувачень щодо імпічменту", - сказала Пелосі.
Оголошення Пелосі є формальним свідченням того, що Палата представників буде просуватися зі звинуваченням Трампа після декількох тижнів слухань.
Очікується, що голосування буде проходити по партійній лінії, оскільки республіканці вважають розслідування імпічменту спробою демократів підірвати репутацію президента.
Заява Пелосі слідує за свідченнями чотирьох експертів по Конституції в середу.
Нагадаємо, в понеділок юрист Білого дому заявив, що президент США Дональд Трамп не прийде на слухання за процедурою імпічменту в Комітеті з питань судочинства Палати представників Конгресу США, призначені на 4 грудня.
Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з посиланням на інформатора з'явилася інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським у липні, спробувавши тиснути на українську владу з розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.
Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила на підставі таких підозр про початок процедури імпічменту Трампа.
Контрольована демократами Палата представників схвалила резолюцію про імпічмент 31 жовтня.