Трамп не явится на слушания по импичменту в Палате представителей

Ни Трамп, ни его адвокаты или представители Белого дома не придут на слушания, "пока не будут названы свидетели и пока не станет ясно, гарантирует ли Комитет по вопросам судопроизводства беспристрастный процесс", указал представитель администрации президента США.

Добавим, 13 ноября в специальном комитете по разведке Палаты представителей состоялись первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента. Свои показания на них дали и.о. посла США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент. В свою очередь, пресс-служба Белого дома обнародовала видео, в котором американский лидер назвал расследование в рамках процедуры импичмента "самым большим мошенничеством в истории американской политики".

Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ со ссылкой на информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в июле, попробовав давить на украинскую власть по расследованию дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента Трампа.

Контролируемая демократами Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте 31 октября.