Трамп не з'явиться на слухання щодо імпічменту в Палаті представників
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп не прибуде на слухання щодо процедури імпічменту в Комітеті з питань судочинства Палати представників Конгресу США, призначені на 4 грудня. Про це в письмовому зверненні до голови комітету Джеррі Надлера напередодні заявив юрист Білого дому Пет Чиполлоне, повідомляє УНН з посиланням на DW.
Ні Трамп, ні його адвокати або представники Білого дому не прийдуть на слухання, "поки не будуть названі свідки і поки не стане зрозуміло, чи гарантує Комітет з питань судочинства неупереджений процес", вказав представник адміністрації президента США.
Додамо, 13 листопада в спеціальному комітеті з розвідки Палати представників відбулися перші відкриті слухання в межах процедури імпічменту. Свої свідчення на них дали в.о. посла США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника американського держсекретаря у справах Європи і Євразії Джордж Кент. Своєю чергою, пресслужба Білого дому оприлюднила відео, в якому американський лідер назвав розслідування в межах процедури імпічменту "найбільшим шахрайством в історії американської політики".
Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з посиланням на інформатора з'явилася інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським у липні, спробувавши тиснути на українську владу з розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.
Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила на підставі таких підозр про початок процедури імпічменту Трампа.
Контрольована демократами Палата представників схвалила резолюцію про імпічмент 31 жовтня.