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Конгрес США починає процедуру імпічменту Трампа через тиск на Україну

Конгрес США починає процедуру імпічменту Трампа через тиск на Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Палата представників Конгресу США починає процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Про це оголосила у вівторок спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі, повідомляє УНН з посиланням на трансляцію її виступу в Twitter.

Як повідомило джерело телеканалу CNN, приводом для початку процедури стала ситуація, коли президент Трамп звернувся до президента України із закликом розслідувати справу сина екс-віце-президента Джо Байдена Хантера.

"Сьогодні я оголошую про те, що Палата представників починає офіційне розслідування в рамках процедури імпічменту. Я даю вказівку нашим шести комітетам приступити до проведення власних розслідувань", - сказала Пелосі, яка займає в державній ієрархії США третю за значимістю посаду.

Імпічмент передбачає залучення до відповідальності шляхом відсторонення від посади федеральних службовців, в тому числі президента США, звинувачених в "державній зраді, хабарництві або інших тяжких злочинах і правопорушення".

Процедура імпічменту глави держави ініціювалася в історії Сполучених Штатах лише тричі. Цими президентами були Ендрю Джонсон (в 1868 році), Білл Клінтон (в 1998-1999 роках) і Річард Ніксон (в 1974 році). Однак Джонсон і Клінтон були виправдані верхньою палатою Конгресу. Ніксон же подав у відставку ще до початку слухань.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав, що під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським обговорював корупцію в Україні і згадував у цьому контексті свого основного конкурента на виборах Джо Байдена. Про це Трамп заявив журналістам 22 вересня перед поїздкою в Техас і Огайо.

"Розмова (із Зеленським) в основному була про корупцію — про усю корупцію (в Україні), а також щодо того, що ми не хочемо, аби наші люди, такі як колишній віце-президент Байден і його син, створювали корупцію в Україні", — сказав глава Білого дому.

Трамп вважає цей заклик щодо боротьби з корупцією "абсолютно ідеальним".

Також президент США додав, що в нього немає проблем з тим, аби його адвокат Рудольф Джуліані дав свідчення Конгресу.

"Ніхто не є над законом."

Cпікерка Палати представників Конгресу оголосила про початок офіційної процедури запиту щодо імпічменту президента Дональда Трампа. pic.twitter.com/lU4BBJ9GOd

— Голоc Амepики (@chastime) September 24, 2019

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