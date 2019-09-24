Конгрес США починає процедуру імпічменту Трампа через тиск на Україну

Як повідомило джерело телеканалу CNN, приводом для початку процедури стала ситуація, коли президент Трамп звернувся до президента України із закликом розслідувати справу сина екс-віце-президента Джо Байдена Хантера.

"Сьогодні я оголошую про те, що Палата представників починає офіційне розслідування в рамках процедури імпічменту. Я даю вказівку нашим шести комітетам приступити до проведення власних розслідувань", - сказала Пелосі, яка займає в державній ієрархії США третю за значимістю посаду.

Імпічмент передбачає залучення до відповідальності шляхом відсторонення від посади федеральних службовців, в тому числі президента США, звинувачених в "державній зраді, хабарництві або інших тяжких злочинах і правопорушення".

Процедура імпічменту глави держави ініціювалася в історії Сполучених Штатах лише тричі. Цими президентами були Ендрю Джонсон (в 1868 році), Білл Клінтон (в 1998-1999 роках) і Річард Ніксон (в 1974 році). Однак Джонсон і Клінтон були виправдані верхньою палатою Конгресу. Ніксон же подав у відставку ще до початку слухань.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав, що під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським обговорював корупцію в Україні і згадував у цьому контексті свого основного конкурента на виборах Джо Байдена. Про це Трамп заявив журналістам 22 вересня перед поїздкою в Техас і Огайо.

"Розмова (із Зеленським) в основному була про корупцію — про усю корупцію (в Україні), а також щодо того, що ми не хочемо, аби наші люди, такі як колишній віце-президент Байден і його син, створювали корупцію в Україні", — сказав глава Білого дому.

Трамп вважає цей заклик щодо боротьби з корупцією "абсолютно ідеальним".

Також президент США додав, що в нього немає проблем з тим, аби його адвокат Рудольф Джуліані дав свідчення Конгресу.

"Ніхто не є над законом."



Cпікерка Палати представників Конгресу оголосила про початок офіційної процедури запиту щодо імпічменту президента Дональда Трампа. pic.twitter.com/lU4BBJ9GOd