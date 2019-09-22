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Трамп визнав, що говорив із Зеленським про корупцію і згадував Байдена

Трамп визнав, що говорив із Зеленським про корупцію і згадував Байдена

Київ • УНН

 • 93258 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп визнав, що під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським обговорював корупцію в Україні і згадував у цьому контексті свого основного конкурента на виборах Джо Байдена. Про це Трамп заявив журналістам 22 вересня перед поїздкою в Техас і Огайо, повідомляє УНН з посиланням на USA Today.

"Розмова (із Зеленським) в основному була про корупцію — про усю корупцію (в Україні), а також щодо того, що ми не хочемо, аби наші люди, такі як колишній віце-президент Байден і його син, створювали корупцію в Україні", — сказав глава Білого дому.

Трамп вважає цей заклик щодо боротьби з корупцією "абсолютно ідеальним".

Також президент США додав, що в нього немає проблем з тим, аби його адвокат Рудольф Джуліані дав свідчення Конгресу.

Нагадаємо, у Конгресі США не виключили імпічмент Трампа через тиск на Україну.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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