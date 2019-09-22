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У Конгресі США не виключили імпічмент Трампа через тиск на Україну

У Конгресі США не виключили імпічмент Трампа через тиск на Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Голова комітету палати представників з розвідки Конгресу США демократ Адам Шифф не виключив можливості імпічменту американського лідера Дональда Трампа, якщо підтвердиться інформація про його тиск на українську владу щодо розслідування проти сім'ї кандидата у президенти США Джо Байдена, передає УНН із посиланням на CNN.

Так, за словами Адама Шиффа, якщо чутки про розмову Трампа з Україною підтвердилися, то імпічмент може бути єдиним "ліками".

Нагадаємо, 20 вересня Комітет з питань розвідки при Палаті представників США провів перші закриті слухання щодо можливого тиску з боку Трампа на Президента України Володимира Зеленського, яке може бути пов'язане з вимогою від Києва відкрити розслідування проти сім'ї одного з кандидатів у президенти США на виборах 2020 року - Джо Байдена.

Пізніше в інтерв'ю CNN адвокат Трампа, Руді Джуліані, заплутався у своїх висловлюваннях і випадково визнав, що намагався тиснути на представників влади України, щоб ті почали розслідування проти сім'ї Байдена.

Після цього Байден закликав Трампа опублікувати розшифровку ймовірної розмови з Зеленським.

Також конгресмени США звернулися до адміністрації Трампа з вимогою надати стенограму розмови з Зеленським.

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