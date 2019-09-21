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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 45934 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:07 • 101236 просмотра

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Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским

Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку вероятного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Байдена в Twitter.

Он отметил, что президент Трамп действительно не знает границ своим желаниям злоупотреблять властью.

"Такое поведение особенно отвратительно, учитывая то, что он использует внешнюю политику нашего государства и подрывает национальную безопасность ради политической целесообразности", - говорится в заявлении.

По словам Байдена, если окажется, что история, опубликованная в СМИ, соответствует действительности, это означает, что Трамп "использовал свою власть и ресурсы Соединенных Штатов для давления на суверенное государство - партнера США, которое до сих пор находится под атакой России".

Напомним, Трамп в беседе с Зеленским восемь раз вспоминал о Байдена.

If these reports are true, then there is truly no bottom to President Trump’s willingness to abuse his power and abase our country. pic.twitter.com/PblNGDarXU

— Joe Biden (@JoeBiden) September 20, 2019

Украинские Национальные Новости

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