Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским

Он отметил, что президент Трамп действительно не знает границ своим желаниям злоупотреблять властью.

"Такое поведение особенно отвратительно, учитывая то, что он использует внешнюю политику нашего государства и подрывает национальную безопасность ради политической целесообразности", - говорится в заявлении.

По словам Байдена, если окажется, что история, опубликованная в СМИ, соответствует действительности, это означает, что Трамп "использовал свою власть и ресурсы Соединенных Штатов для давления на суверенное государство - партнера США, которое до сих пор находится под атакой России".

Напомним, Трамп в беседе с Зеленским восемь раз вспоминал о Байдена.

If these reports are true, then there is truly no bottom to President Trump’s willingness to abuse his power and abase our country. pic.twitter.com/PblNGDarXU

— Joe Biden (@JoeBiden) September 20, 2019