Байден закликав Трампа опублікувати розшифровку розмови з Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Колишній віце-президент США, кандидат в президенти Джо Байден закликав президента Дональда Трампа опублікувати розшифровку ймовірної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Байдена у Twitter.
Він зазначив, що президент Трамп дійсно не знає меж своїм бажанням зловживати владою.
"Така поведінка особливо огидна, враховуючи те, що він використовує зовнішню політику нашої держави і підриває національну безпеку заради політичної доцільності", - йдеться в заяві.
За словами Байдена, якщо виявиться, що історія, опублікована в ЗМІ, відповідає дійсності, це означає, що Трамп "використав свою владу і ресурси Сполучених Штатів для тиску на суверенну державу - партнера США, яка досі перебуває під атакою Росії".
Нагадаємо, Трамп у розмові з Зеленським вісім разів згадував про Байдена.
If these reports are true, then there is truly no bottom to President Trump’s willingness to abuse his power and abase our country. pic.twitter.com/PblNGDarXU— Joe Biden (@JoeBiden) September 20, 2019