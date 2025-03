Байден закликав Трампа опублікувати розшифровку розмови з Зеленським

Він зазначив, що президент Трамп дійсно не знає меж своїм бажанням зловживати владою.

"Така поведінка особливо огидна, враховуючи те, що він використовує зовнішню політику нашої держави і підриває національну безпеку заради політичної доцільності", - йдеться в заяві.

За словами Байдена, якщо виявиться, що історія, опублікована в ЗМІ, відповідає дійсності, це означає, що Трамп "використав свою владу і ресурси Сполучених Штатів для тиску на суверенну державу - партнера США, яка досі перебуває під атакою Росії".

Нагадаємо, Трамп у розмові з Зеленським вісім разів згадував про Байдена.

If these reports are true, then there is truly no bottom to President Trump’s willingness to abuse his power and abase our country. pic.twitter.com/PblNGDarXU

— Joe Biden (@JoeBiden) September 20, 2019