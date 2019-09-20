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Конгрес США провів закриті слухання стосовно тиску Трампа на Україну

Конгрес США провів закриті слухання стосовно тиску Трампа на Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Комітет у питаннях розвідки при Палаті представників США (нижня палата парламенту), вчора, у четвер, провів перші закриті слухання щодо можливого тиску з боку Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського, що може бути пов'язане з вимогою до Києва відкрити розслідування проти родини одного з кандидатів у президенти США на вибори 2020 року - Джо Байдена. Слухання проводилися за участю генерального інспектора розвідувального відомства Майкла Аткінсона, пише видання The Washington Post, інформує УНН.

“У четвер генінспектор (розвідувального співтовариства — ред) давав свідчення за закритими дверима перед членами комітету у питаннях розвідки Палати представників (США) щодо поданої скарги”, — йдеться у повідомленні.

Американські парламентарі нижньої палати розпитували Аткінсона протягом 3 годин, але той неодноразово ухилявся від обговорення з членами Палати представників змісту скарги, сказавши, що він не уповноважений цього робити.

Як повідомили джерела газети з закритих слухань, генеральний інспектор був “дуже обережним” у виборі висловлювань та не погоджувався майже з жодним з формулювань, які вимагали конгресмени.

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Після засідання очільник комітету, парламентар Адам Шифф попередив представника розвідки про юридичні наслідки, якщой той не поділяться інформацією про подану скаргу. Конгресмен назвав “безпрецедентною” відмову директора нацрозвідки надати документ Конгресу та зауважив, що Мін’юст Дональда Трампа, певно, відіграв свою роль у цьому рішенні.

Пізніше Шифф заявив, що не може отримати відповідь на запитання щодо скарги.

“Ми не можемо отримати відповідь на запитання, чи пов’язаний Білий дім із перешкоджанням у наданні цієї інформації Конгресу. Ми налаштовані зробити все можливе, щоби визначити, в чому полягає ця нагальна проблема, переконатися, що національна безпека перебуває під захистом”, — сказав законодавець.

При цьому він наголосив, що хтось “намагається маніпулювати системою”, аби завадити Конгресу США отримати дані щодо цієї справи. У зв’язку з цим, Шифф пригрозив судовими діями, якщо представник нацрозвідки не надасть документ, у якому викладена скарга.

Нагадаємо, зустріч Зеленського та Трампа відбудеться 25 вересня.

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