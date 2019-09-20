Конгрес США провів закриті слухання стосовно тиску Трампа на Україну

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Комітет у питаннях розвідки при Палаті представників США (нижня палата парламенту), вчора, у четвер, провів перші закриті слухання щодо можливого тиску з боку Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського, що може бути пов'язане з вимогою до Києва відкрити розслідування проти родини одного з кандидатів у президенти США на вибори 2020 року - Джо Байдена. Слухання проводилися за участю генерального інспектора розвідувального відомства Майкла Аткінсона, пише видання The Washington Post, інформує УНН.