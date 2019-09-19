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Зустріч Зеленського та Трампа відбудеться 25 вересня - ЗМІ

Зустріч Зеленського та Трампа відбудеться 25 вересня - ЗМІ

Київ • УНН

 • 15361 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом США Дональдом Трампом відбудеться 25 вересня в Нью-Йорку в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Про це DT.UA повідомило джерело у дипломатичних колах, передає УНН.

Як пише видання, запланована тривалість зустрічі - 45 хвилин.

"Проте зустріч може тривати і довше", - повідомило ЗМІ джерело.

Серед питань, які будуть обговорювати український та американський президенти — Донбас, залучення американських інвестицій в українську економіку. Очікується, що Трамп під час розмови торкнеться і теми проведення розслідування відносно Burisma, пише видання.

Раніше Білий дім оголосив про першу зустріч Зеленського і Трампа.

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