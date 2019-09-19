Білий дім оголосив про першу зустріч Зеленського і Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Віцепрезидент США Майк Пенс і Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові обговорили майбутню зустріч Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Білого дому.
Так, у ході вчорашньої телефонної розмови Пенс і Зеленський обговорив майбутню зустріч президентів Трампа і Зеленського наступного тижня на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Також Пенс підтвердив незмінну прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України. Він подякував Зеленському за сміливі дії в області боротьби з корупцією за допомогою законодавчих реформ, а також запропонував повну підтримку цих зусиль з боку США.
Нагадаємо, 18 вересня відбулася телефонна розмова між Президентом України Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Майком пенсії. Зеленський, зокрема, поінформував віцепрезидента про реформи, спрямовані на викорінення корупції в Україні.
Як повідомляв УНН, на зустрічі Зеленського і Трампа буде порушуватися тема ситуації на Сході України.