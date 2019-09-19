Белый дом объявил о первой встречи Зеленского и Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Вице-президент США Майк Пенс и Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудили предстоящую встречу Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Так, в ходе вчерашнего телефонного разговора Пенс и Зеленский обсудил предстоящую встречу президентов Трампа и Зеленского на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Также Пенс подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Он поблагодарил Зеленского за смелые действия в области борьбы с коррупцией посредством законодательных реформ, а также предложил полную поддержку этих усилий со стороны США.
Напомним, 18 сентября состоялся телефонный разговор между Президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Майком Пенсом. Зеленский, в частности, проинформировал вице-президента о реформах, направленных на искоренение коррупции в Украине.
Как сообщал УНН, на встрече Зеленского и Трампа будет подниматься тема ситуации на Востоке Украины.