Данилюк озвучил темы встречи Зеленского и Трампа

"США являются стратегическим партнером, который поддерживает Украину в наших реформах по усилению нашего сектора обороны и безопасности. Какую роль? Это один из важнейших партнеров для Украины. Поэтому, конечно, вопрос стабилизации на Востоке, прекращение войны также будут обсуждаться между нашими президентами... Мы сейчас ожидаем встречи с президентом Трампом, где мы будем обсуждать перечень вопросов, важных сейчас в нашем международном сотрудничестве. Работа и так идет, но Президенты должны встретиться, чтобы дать толчок этому сотрудничеству, и, возможно, это придаст определенный толчок в других вопросах", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, Украина заинтересована в качественной встречи Зеленского и Трампа, а на это нужно время.

"Красные линии мы давно определили: суверенитет Украины должен уважаться, мы не будем идти на условия, которые ослабляют Украину. Это главная красная линия. Возможно, она не так ярко выражена, но в переговорах ее очень просто соблюдать. У нас есть понимание: если не защищать наши интересы, идти на какие-то уступки, то на следующем шаге мы увидим, что мы проигрываем в этом", - отметил Данилюк, отвечая на вопрос о красных линий в переговорах с Трампом по Донбассу.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в сентябре.

Добавим, что Зеленский совершит визит в США 23 сентября.