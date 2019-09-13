Зеленський про відносини з Трампом: поки все дуже добре

"Я впевнений, у нас вийде (провести зустріч в Білому домі – ред.), тому що мене запросили туди. Я не знаю, узгоджують наші дипломатичні радники і пани міністри зараз дату. У будь-якому випадку, зустріч буде до Нью-Йорка у Вашингтоні чи після, ця зустріч, я впевнений, буде найближчим часом – теж у вересні", - сказав Президент.

У контексті відносин зі США, Зеленський висловив подяку Штатам за постійну підтримку суверенітету, територіальної цілісності України.

"При цьому, що стосується наших стосунків саме з президентом Трампом – я йому вдячний. У нас було декілька розмов. В цілому, поки що все дуже добре, він мене постійно вітав з якимись перемогами. Потім, ви чули, США тимчасово заблокували нам військову допомогу у розмірі 250 млн дол., але, як я вам і казав, ми ніяк не реагували, поки у нас не було іншого результату. Зараз я можу вам спокійно сказати, що у нас прекрасні відносини зі США, тому що у нас зараз замість заблокованих 250 млн буде 140 млн і 250 илн. Тому я думаю, що ми дійсно у правильному напрямку, у нас зараз дуже правильні відносини з нашим стратегічним партнером – США", - повідомив Глава держави.

Нагадаємо, Зеленський їде у США 23 вересня, дата зустрічі з Трампом невідома.