Зеленский об отношениях с Трампом: пока все очень хорошо

"Я уверен, у нас получится (провести встречу в Белом доме - ред.), потому что меня пригласили туда. Я не знаю, согласовывают наши дипломатические советники и господа министры сейчас дату. В любом случае, встреча будет до Нью-Йорка в Вашингтоне или после, эта встреча, я уверен, будет в ближайшее время - тоже в сентябре", - сказал Президент.

В контексте отношений с США, Зеленский выразил благодарность Штатам за постоянную поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины.

"При этом, что касается наших отношений именно с президентом Трампом - я ему благодарен. У нас было несколько разговоров. В целом, пока все очень хорошо, он меня постоянно поздравлял с какими-то победами. Затем, вы слышали, США временно заблокировали нам военную помощь в размере 250 млн долл., но, как я и говорил, мы никак не реагировали, пока у нас не было другого результата. Сейчас я могу вам спокойно сказать, что у нас прекрасные отношения с США, потому что у нас сейчас вместо заблокированных 250 млн будет 140 млн и 250 илн. Поэтому я думаю, что мы действительно в правильном направлении, у нас сейчас очень правильные отношения с нашим стратегическим партнером - США", - сообщил Глава государства.

Напомним, Зеленский едет в США 23 сентября, дата встречи с Трампом неизвестна.