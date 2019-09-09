Зеленський їде у США 23 вересня: дата зустрічі з Трампом невідома
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до США 23 вересня. Про це на спільному брифінгу з міністром закордонних справ і європейських питань Республіки Молдова Ніку Попеску в Києві заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, відповідаючи на питання кореспондента УНН.
"Щодо розмови Президента (Володимира Зеленського - ред.) і віце-президента США (Майка Пенса - ред.), то це була гарна розмова, в якій ми порушили багато питань. Одне з цих важливих питань - це двостороння зустріч. Як ви знаєте, у нас є запрошення, воно навіть письмове, що не часто робиться в дипломатії, запрошення відвідати не просто Сполучені Штати - ви знаєте, в США ми їдемо 23 числа цього місяця - але прибути з візитом в Вашингтон і зустрітись з президентом і з урядом США. Є різні дати, які ми зараз відпрацьовуємо. Думаю, найближчим часом ви дізнаєтесь про певні конкретні дати, погоджені з американською стороною", - сказав він.
Нагадаємо, за підсумками зустрічі з Пенсом Зеленський заявив, що чекає на діалог з Трампом.