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За підсумками зустрічі з Пенсом Зеленський заявив, що чекає на діалог з Трампом

За підсумками зустрічі з Пенсом Зеленський заявив, що чекає на діалог з Трампом

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з віце-президентом США Майклом Пенсом подякував Вашингтон за підтримку України і висловив надію на зустріч з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це глава України написав на своїй сторінці в Twitter, повідомляє УНН.

"Щасливий, що провів теплу зустріч з віце-президентом Майклом Пенсом. Вдячний, що США не змінять свою позицію щодо підтримки територіальної цілісності і суверенітету України. У нас є багато областей для співпраці! З нетерпінням чекаю зустрічі з Дональдом Трампом, щоб продовжити наш продуктивний діалог", - написав Зеленський.

Нагадаємо, під керівництвом американського президента Дональда Трампа відносини між Україною та США ніколи не були міцнішими. Про це віце-президент США Майк Пенс написав у своїму мікроблозі у Twitter після зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

Пенс відзначив, що відбулася важлива зустріч з Президентом України Зеленським для обговорення безпеки, енергетики, економічного зростання та прогресу щодо його програми реформ.

Happy to have had a warm meeting with @VP . Grateful that the USA will not change its position in support of Ukraine’s territorial integrity and sovereignty. We have a lot of spheres for cooperation! Looking forward to meeting @realDonaldTrump to continue our productive dialog! pic.twitter.com/PqtfZqNQ5b

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2019

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