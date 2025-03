За підсумками зустрічі з Пенсом Зеленський заявив, що чекає на діалог з Трампом

"Щасливий, що провів теплу зустріч з віце-президентом Майклом Пенсом. Вдячний, що США не змінять свою позицію щодо підтримки територіальної цілісності і суверенітету України. У нас є багато областей для співпраці! З нетерпінням чекаю зустрічі з Дональдом Трампом, щоб продовжити наш продуктивний діалог", - написав Зеленський.

Нагадаємо, під керівництвом американського президента Дональда Трампа відносини між Україною та США ніколи не були міцнішими. Про це віце-президент США Майк Пенс написав у своїму мікроблозі у Twitter після зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

Пенс відзначив, що відбулася важлива зустріч з Президентом України Зеленським для обговорення безпеки, енергетики, економічного зростання та прогресу щодо його програми реформ.

September 1, 2019