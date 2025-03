По итогам встречи с Пенсом Зеленский заявил, что ждет диалога с Трампом

"Счастлив, что провел теплую встречу с вице-президентом Майклом Пенсом. Благодарен, что США не изменят свою позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. У нас есть много областей для сотрудничества! С нетерпением жду встречи с Дональдом Трампом, чтобы продолжить наш продуктивный диалог", - написал Зеленский.

Напомним, под руководством американского президента Дональда Трампа отношения между Украиной и США никогда не были более крепкими. Об этом вице-президент США Майк Пенс написал в своей микроблоге в Twitter после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

Пенс отметил, что сегодня состоялась важная встреча с Президентом Украины Зеленским для обсуждения безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса в его программы реформ.

Happy to have had a warm meeting with @VP . Grateful that the USA will not change its position in support of Ukraine’s territorial integrity and sovereignty. We have a lot of spheres for cooperation! Looking forward to meeting @realDonaldTrump to continue our productive dialog! pic.twitter.com/PqtfZqNQ5b

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2019