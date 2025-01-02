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Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

Киев  •  УНН

 • 11453 просмотра

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MrBeast (Джеймс Дональдсон) сделал предложение своей девушке Тее во время празднования Рождества с обеими семьями. Блогер поделился фотографиями момента предложения в Instagram.

YouTube блогер MrBeast объявил о помолвке со своей девушкой Теей. Об этом стало известно из его сообщения в Instagram, пишет УНН.

Детали

MrBeast, настоящее имя которого Джеймс Дональдсон, сделал предложение своей девушке Тее во время празднования Рождества с родными. Что интересно, праздник они праздновали с семьями как Джеймса, так и Теи.

На своей странице в Instagram блогер поделился серией фото с момента предложения. 

"Ты, парень, сделал что-то", - подписал он сообщение.

Напомним 

27-летняя актриса Хлоя Грейс Морец опубликовала фото с кольцами вместе с моделью Playboy Кейт Харрисон.

Алина Волянская

Алина Волянская

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