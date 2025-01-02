Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество
Киев • УНН
MrBeast (Джеймс Дональдсон) сделал предложение своей девушке Тее во время празднования Рождества с обеими семьями. Блогер поделился фотографиями момента предложения в Instagram.
YouTube блогер MrBeast объявил о помолвке со своей девушкой Теей. Об этом стало известно из его сообщения в Instagram, пишет УНН.
Детали
MrBeast, настоящее имя которого Джеймс Дональдсон, сделал предложение своей девушке Тее во время празднования Рождества с родными. Что интересно, праздник они праздновали с семьями как Джеймса, так и Теи.
На своей странице в Instagram блогер поделился серией фото с момента предложения.
"Ты, парень, сделал что-то", - подписал он сообщение.
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