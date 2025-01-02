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Відомий YouTube-блогер MrBeast зробив своїй дівчині пропозицію на Різдво

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MrBeast (Джеймс Дональдсон) освідчився своїй дівчині Теї під час святкування Різдва з обома родинами. Блогер поділився фотографіями моменту пропозиції в Instagram.

YouTube блогер MrBeast оголосив про заручини зі своєю дівчиною Теєю. Про це стало відомо з його допису в Instagram, пише УНН.

Деталі

MrBeast, справжнє імʼя якого Джеймс Дональдсон, зробив пропозицію своїй дівчині Теї під час святкувань Різдва з рідними. Що цікаво, свято вони святкували з сімʼями як Джеймса, так і Теї.

На своїй сторінці в Instagram блогер поділився серією фото з моменту пропозиції. 

"Ти, хлопче, зробив щось", - підписав він допис.

Нагадаємо 

27-річна акторка Хлоя Ґрейс Морец опублікувала фото з обручками разом із моделлю Playboy Кейт Гаррісон.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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