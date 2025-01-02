Відомий YouTube-блогер MrBeast зробив своїй дівчині пропозицію на Різдво
Київ • УНН
MrBeast (Джеймс Дональдсон) освідчився своїй дівчині Теї під час святкування Різдва з обома родинами. Блогер поділився фотографіями моменту пропозиції в Instagram.
YouTube блогер MrBeast оголосив про заручини зі своєю дівчиною Теєю. Про це стало відомо з його допису в Instagram, пише УНН.
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MrBeast, справжнє імʼя якого Джеймс Дональдсон, зробив пропозицію своїй дівчині Теї під час святкувань Різдва з рідними. Що цікаво, свято вони святкували з сімʼями як Джеймса, так і Теї.
На своїй сторінці в Instagram блогер поділився серією фото з моменту пропозиції.
"Ти, хлопче, зробив щось", - підписав він допис.
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