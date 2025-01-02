Хлоя Ґрейс Морец підтвердила заручини з моделлю Кейт Гаррісон

27-річна акторка Хлоя Ґрейс Морец опублікувала нове фото в Instagram, на якому вона разом із моделлю Playboy Кейт Гаррісон показують однакові обручки на безіменних пальцях, пише УНН.

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Знімок зроблений на пляжі, де пара позувала, тримаючись за руки, щоб підкреслити ювелірні прикраси.

У підписі до фото зірка фільму "Керрі" написала, що це найщасливіший Новий рік і вона вдячна за все, що він приніс: людей, місця, родини, здоров’я та любов. Також вона побажала всім мирного початку цього нового року.

Чутки про заручини з’явилися ще в квітні 2024 року, коли Хлоя і Кейт були помічені з однаковими каблучками під час поїздки до Діснейленду. У червні Хлоя вперше поділилася фото з каблучкою, але жодних офіційних заяв пара тоді не зробила.

Морец і Гаррісон вперше запідозрили в романтичних стосунках у грудні 2018 року, коли їх помітили за поцілунком після вечері в ресторані Nobu Malibu.

У 2022 році Хлоя розповіла "The i Paper", що вона у "довготривалих стосунках", але воліє тримати особисте життя приватним.

Лише в лютому 2023 року пара зробила свої стосунки офіційними, поділившись спільними фотографіями в Instagram.

Кейт Гаррісон — донька акторів Грегорі Гаррісона та Ренді Оукс. Вона працює моделлю та фотографкою, співпрацює з брендами Topshop, Inez і Lands' End, а також має контракти з агентствами Elite NY, Freedom LA та Modelwerk Germany. У 2017 році Кейт знялася в провокаційній фотосесії для Playboy разом із моделлю Емілі ЛаБоу.

Раніше Кейт зустрічалася з Ніком Сіммонсом, сином музиканта Джина Сіммонса. Хлоя ж мала стосунки з Брукліном Бекхемом, Діланом О’Браєном, Алексом Роєм, Кемероном Фуллером та футболістом Неймаром.

У листопаді 2024 року Морец відкрито висловилася на підтримку прав ЛГБТ-спільноти, наголосивши на важливості законодавчого захисту та доступу до необхідної допомоги.

Попри те, що пара рідко ділиться деталями особистого життя, їхні соцмережі час від часу показують спільні моменти з подорожей і відпочинку. Нові фотографії, опубліковані акторкою, стали ще одним свідченням їхнього щасливого та гармонійного життя разом.

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