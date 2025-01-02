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Хлоя Ґрейс Морец підтвердила заручини з моделлю Кейт Гаррісон

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27-річна акторка Хлоя Ґрейс Морец опублікувала фото з обручками разом із моделлю Playboy Кейт Гаррісон.

27-річна акторка Хлоя Ґрейс Морец опублікувала нове фото в Instagram, на якому вона разом із моделлю Playboy Кейт Гаррісон показують однакові обручки на безіменних пальцях, пише УНН

Деталі

Знімок зроблений на пляжі, де пара позувала, тримаючись за руки, щоб підкреслити ювелірні прикраси. 

У підписі до фото зірка фільму "Керрі" написала, що це найщасливіший Новий рік і вона вдячна за все, що він приніс: людей, місця, родини, здоров’я та любов. Також вона побажала всім мирного початку цього нового року.

Чутки про заручини з’явилися ще в квітні 2024 року, коли Хлоя і Кейт були помічені з однаковими каблучками під час поїздки до Діснейленду. У червні Хлоя вперше поділилася фото з каблучкою, але жодних офіційних заяв пара тоді не зробила.

Морец і Гаррісон вперше запідозрили в романтичних стосунках у грудні 2018 року, коли їх помітили за поцілунком після вечері в ресторані Nobu Malibu.

У 2022 році Хлоя розповіла "The i Paper", що вона у "довготривалих стосунках", але воліє тримати особисте життя приватним.

Лише в лютому 2023 року пара зробила свої стосунки офіційними, поділившись спільними фотографіями в Instagram.

Кейт Гаррісон — донька акторів Грегорі Гаррісона та Ренді Оукс. Вона працює моделлю та фотографкою, співпрацює з брендами Topshop, Inez і Lands' End, а також має контракти з агентствами Elite NY, Freedom LA та Modelwerk Germany. У 2017 році Кейт знялася в провокаційній фотосесії для Playboy разом із моделлю Емілі ЛаБоу.

Раніше Кейт зустрічалася з Ніком Сіммонсом, сином музиканта Джина Сіммонса. Хлоя ж мала стосунки з Брукліном Бекхемом, Діланом О’Браєном, Алексом Роєм, Кемероном Фуллером та футболістом Неймаром.

У листопаді 2024 року Морец відкрито висловилася на підтримку прав ЛГБТ-спільноти, наголосивши на важливості законодавчого захисту та доступу до необхідної допомоги.

Попри те, що пара рідко ділиться деталями особистого життя, їхні соцмережі час від часу показують спільні моменти з подорожей і відпочинку. Нові фотографії, опубліковані акторкою, стали ще одним свідченням їхнього щасливого та гармонійного життя разом.

Голлівудські пари, що зберегли любов: секрети стосунків31.12.24, 18:15 • 105606 переглядiв


Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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