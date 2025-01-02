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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

Киев  •  УНН

 • 10808 просмотра

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27-летняя актриса Хлоя Грейс Морец опубликовала фото с обручальными кольцами вместе с моделью Playboy Кейт Харрисон.

27-летняя актриса Хлоя Грейс Морец опубликовала новое фото в Instagram, на котором она вместе с моделью Playboy Кейт Харрисон показывают одинаковые кольца на безымянных пальцах, пишет УНН.

Детали

Снимок сделан на пляже, где пара позировала, держась за руки, чтобы подчеркнуть ювелирные украшения.

В подписи к фото звезда фильма "Кэрри" написала, что это самый счастливый Новый год и она благодарна за все, что он принес: людей, места, семью, здоровье и любовь. Также она пожелала всем мирного начала этого нового года.

Слухи о помолвке появились еще в апреле 2024 года, когда Хлою и Кейт заметили с одинаковыми кольцами во время поездки в Диснейленд. В июне Хлоя впервые поделилась фото с кольцом, но никаких официальных заявлений пара тогда не сделала.

Морец и Харрисон впервые заподозрили в романтических отношениях в декабре 2018 года, когда их заметили за поцелуем после ужина в ресторане Nobu Malibu.

В 2022 году Хлоя рассказала "The i Paper", что она в "долгосрочных отношениях", но предпочитает держать личную жизнь в тайне.

Только в феврале 2023 года пара сделала свои отношения официальными, поделившись совместными фотографиями в Instagram.

Кейт Харрисон - дочь актеров Грегори Харрисона и Ренди Оукс. Она работает моделью и фотографом, сотрудничает с брендами Topshop, Inez и Lands' End, а также имеет контракты с агентствами Elite NY, Freedom LA и Modelwerk Germany. В 2017 году Кейт снялась в провокационной фотосессии для Playboy вместе с моделью Эмили ЛаБоу.

Ранее Кейт встречалась с Ником Симмонсом, сыном музыканта Джина Симмонса. Хлоя же встречалась с Бруклином Бекхэмом, Диланом О'Брайеном, Алексом Роем, Кэмероном Фуллером и футболистом Неймаром.

В ноябре 2024 года Морец открыто высказалась в поддержку прав ЛГБТ-сообщества, подчеркнув важность законодательной защиты и доступа к необходимой помощи.

Несмотря на то, что пара редко делится деталями личной жизни, их социальные сети время от времени показывают совместные моменты из путешествий и отдыха. Новые фотографии, опубликованные актрисой, стали еще одним свидетельством их счастливой и гармоничной жизни вместе.

Голливудские пары, сохранившие любовь: секреты отношений31 дек. 2024, 16:15 • 104337 просмотров


Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

УНН Lite
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