Украинские военные начнут получать «Пакет раненого» - Минобороны
Киев • УНН
Минобороны запускает новую инициативу «Пакет раненого» для военнослужащих с 2025 года. Также разрабатывается адаптивная одежда для раненых и женщин-военных, улучшится система питания.
Заместитель министра обороны Сергей Мельник рассказал о запуске инициативы «Пакет раненого», которую начнут выдавать военнослужащим в 2025 году.
Об этом он заявил в интервью АрмияInform, передает УНН.
Важно, чтобы военные, ветераны и новобранцы чувствовали постоянную поддержку государства - как во время службы, так и после ее завершения. Среди конкретных примеров такой поддержки - «Пакет раненого», который начнут выдавать военным в 2025 году. Также работаем над разработкой адаптивной одежды для раненых военных и специализированной одежды для женщин-военнослужащих, что обеспечит удобство и функциональность
По его словам, также улучшат систему питания и введут дополнительные финансовые стимулы для военных, что повысит мотивацию и улучшит условия службы.
Напомним
Министерство обороны провело демонстрационный показ FPV-дронов, управляемых через оптоволокно. Они находятся на завершающем этапе кодификации и будут поставляться для нужд армии.