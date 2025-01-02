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Украинские военные начнут получать «Пакет раненого» - Минобороны

Украинские военные начнут получать «Пакет раненого» - Минобороны

Киев  •  УНН

 • 3993 просмотра

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Минобороны запускает новую инициативу «Пакет раненого» для военнослужащих с 2025 года. Также разрабатывается адаптивная одежда для раненых и женщин-военных, улучшится система питания.

Заместитель министра обороны Сергей Мельник рассказал о запуске инициативы «Пакет раненого», которую начнут выдавать военнослужащим в 2025 году.

Об этом он заявил в интервью АрмияInform, передает УНН.

Важно, чтобы военные, ветераны и новобранцы чувствовали постоянную поддержку государства - как во время службы, так и после ее завершения. Среди конкретных примеров такой поддержки - «Пакет раненого», который начнут выдавать военным в 2025 году. Также работаем над разработкой адаптивной одежды для раненых военных и специализированной одежды для женщин-военнослужащих, что обеспечит удобство и функциональность

- рассказал Мельник. 

По его словам, также улучшат систему питания и введут дополнительные финансовые стимулы для военных, что повысит мотивацию и улучшит условия службы.

Напомним 

Министерство обороны провело демонстрационный показ FPV-дронов, управляемых через оптоволокно. Они находятся на завершающем этапе кодификации и будут поставляться для нужд армии.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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