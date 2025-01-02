Українські військові почнуть отримувати "Пакунок пораненого" - Міноборони
Київ • УНН
Міноборони запускає нову ініціативу "Пакунок пораненого" для військовослужбовців з 2025 року. Також розробляється адаптивний одяг для поранених та жінок-військових, покращиться система харчування.
Заступник міністра оборони Сергій Мельник розповів про запуск ініціативи "Пакунок пораненого", яку почнуть видавати військовослужбовцям у 2025 році.
Про це він заявив в інтервʼю АрміяInform, передає УНН.
Важливо, щоб військові, ветерани та новобранці відчували постійну підтримку держави — як під час служби, так і після її завершення. Серед конкретних прикладів такої підтримки — "Пакунок пораненого", який почнуть видавати військовим у 2025 році. Також працюємо над розробкою адаптивного одягу для поранених військових та спеціалізованого одягу для жінок-військовослужбовиць, що забезпечить зручність і функціональність
За його словами, також покращать систему харчування та запровадять додаткові фінансові стимули для військових, що підвищить мотивацію та поліпшить умови служби.
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