Зеленский едет в США 23 сентября: дата встречи с Трампом неизвестна

"Что касается разговора Президента (Владимира Зеленского - ред.) м вице-президента США (Майка Пенса - ред.), то это была хорошая беседа, в которой мы нарушили много вопросов. Один из этих важных вопросов - это двусторонняя встреча. Как вы знаете, у нас есть приглашение, оно даже письменное, что не часто делается в дипломатии, приглашение посетить не просто Соединенные Штаты - вы знаете, в США мы едем 23 числа этого месяца - но прибыть с визитом в Вашингтон и встретиться с президентом и с правительством США. Есть разные даты, которые мы сейчас отрабатываем. Думаю, в ближайшее время вы узнаете об определенных конкретных датах, согласованных с американской стороной", - сказал он.

Напомним, по итогам встречи с Пенсом Зеленский заявил, что ждет диалога с Трампом.