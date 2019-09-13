Данилюк озвучив теми зустрічі Зеленського і Трампа

"США є нашим стратегічним партнером, який підтримує Україну в наших реформах по підсиленню нашого сектору оборони та безпеки. Яку роль? Це один з найважливіших партнерів для України. Тому, звичайно, питання стабілізації на Сході, припинення війни також будуть обговорюватися між нашими президентами… Ми зараз очікуємо на зустріч з президентом Трампом, де ми обговорюватимемо перелік питань, важливих зараз у нашій міжнародній співпраці. Робота і так іде, але Президенти мають зустрітися, щоб дати поштовх цій співпраці, і, можливо, це додасть певний поштовх в інших питаннях", - зазначив секретар РНБО.

З його слів, Україна зацікавлена в якісній зустрічі Зеленського і Трампа, а на це потрібен час.

"Червоні лінії ми давно визначили: суверенітет України має поважатися, ми не будемо йти на умови, які послабляють Україну. Це головна червона лінія. Можливо, вона не так яскраво виражена, але в перемовинах її дуже просто дотримуватись. У нас є розуміння: якщо не захищати наші інтереси, йти на якісь поступки, то на наступному кроці ми побачимо, що ми програємо в цьому", - зазначив Данилюк, відповідаючи на запитання щодо червоних ліній у переговорах із Трампом щодо Донбасу.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у вересні.

Додамо, що Зеленський здійснить візит до США 23 вересня.