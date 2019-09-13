Данилюк озвучив теми зустрічі Зеленського і Трампа

ukru
18:19 • 61877 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 118991 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 117499 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 173193 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 139322 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 164858 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 155826 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 129363 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172847 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268954 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
0.6 м/с
53 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 115423 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 27497 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 64459 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 112109 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 62023 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 112108 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 173196 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 164858 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 155826 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 129542 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 61881 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 64456 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 27492 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 115422 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114084 перегляди
Актуальне
Данилюк озвучив теми зустрічі Зеленського і Трампа

Данилюк озвучив теми зустрічі Зеленського і Трампа

Київ • УНН

 • 11397 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. На зустрічі Президента України Володимира Зеленського й американського лідера Дональда Трампа підніматиметься тема ситуації на Сході нашої країни. Про це в кулуарах 16-тої Щорічні зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії сказав журналістам секретар РНБО України Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.

"США є нашим стратегічним партнером, який підтримує Україну в наших реформах по підсиленню нашого сектору оборони та безпеки. Яку роль? Це один з найважливіших партнерів для України. Тому, звичайно, питання стабілізації на Сході, припинення війни також будуть обговорюватися між нашими президентами… Ми зараз очікуємо на зустріч з президентом Трампом, де ми обговорюватимемо перелік питань, важливих зараз у нашій міжнародній співпраці. Робота і так іде, але Президенти мають зустрітися, щоб дати поштовх цій співпраці, і, можливо, це додасть певний поштовх в інших питаннях", - зазначив секретар РНБО.

З його слів, Україна зацікавлена в якісній зустрічі Зеленського і Трампа, а на це потрібен час.

"Червоні лінії ми давно визначили: суверенітет України має поважатися, ми не будемо йти на умови, які послабляють Україну. Це головна червона лінія. Можливо, вона не так яскраво виражена, але в перемовинах її дуже просто дотримуватись. У нас є розуміння: якщо не захищати наші інтереси, йти на якісь поступки, то на наступному кроці ми побачимо, що ми програємо в цьому", - зазначив Данилюк, відповідаючи на запитання щодо червоних ліній у переговорах із Трампом щодо Донбасу.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у вересні.

Додамо, що Зеленський здійснить візит до США 23 вересня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,210.70
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,025.81
Ethereum
$1,974.73