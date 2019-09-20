Пайфер: якщо Зеленський хоче співпраці із Заходом, тоді ніяких компромісів стосовно Приватбанку

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Експосол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер вважає, що компроміс з приводу Приватбанку між владою України та бізнесменом Ігорем Коломойським міг би призвести до втрати президентом України Володимиром Зеленським частини підтримки на Заході. Про це він заявив на своїй сторінці у Twitter, передає УНН із посиланням на Голос Америки.