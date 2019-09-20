Пайфер: якщо Зеленський хоче співпраці із Заходом, тоді ніяких компромісів стосовно Приватбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Експосол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер вважає, що компроміс з приводу Приватбанку між владою України та бізнесменом Ігорем Коломойським міг би призвести до втрати президентом України Володимиром Зеленським частини підтримки на Заході. Про це він заявив на своїй сторінці у Twitter, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
“За перші місяці на посаді Володимир Зеленський напрацював серйозний політичний капітал і в Україні, і серед друзів Києва на Заході, включно з МВФ. Він має обережно поводитись з Коломойським (наприклад, жодного „компромісу“ щодо Приватбанку, щоб не розгубити значну частину цього політичного капіталу”, — відзначив експосол США в Україні.
“Раніше низка міжнародних оглядачів та експертів заявили, що контакти Зеленського та його команди з Коломойським, і повідомлення про буцімто спроби вирішити ситуацію навколо Приватбанку з суперечливим бізнесменом завдають шкоди ставленню до України”, — зазначили у виданні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пайфер: поки РФ веде війну проти України, Трампу не слід приймати запрошення на 9 травня
Увагу до взаємин між Зеленським та Коломойським привернула інформація у ЗМІ про переговори між президентом та його командою і Ігорем Коломойським. Зокрема видання Financial Times повідомило, що сторони контактують з метою вирішити ситуацію навколо Приватбанку.
“Це не прокатить з МВФ, які і підштовхували до націоналізації Приватбанку, — заявив у соціальній мережі Twitter британський економіст Тімоті Еш.
Стурбованість з приводу буцімто переговорів між владою України та Коломойським висловили і в Американській торговельній палаті в Україні.
У вівторок прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зробив заяву, що “жодних перемовин уряд ні з ким не веде”.
Нагадаємо, Коломойський міг купити мандат депутата в австрійському парламенті за мільйони євро.