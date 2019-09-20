Пайфер: если Зеленский хочет сотрудничества с Западом, тогда никаких компромиссов в отношении Приватбанка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Экс-посол США в Украине, эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер считает, что компромисс по поводу Приватбанка между властью Украины и бизнесменом Игорем Коломойским мог бы привести к потере президентом Украины Владимиром Зеленским части поддержки на Западе. Об этом он заявил на своей странице в Twitter, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
“За первые месяцы на посту Владимир Зеленский наработал серьезный политический капитал и в Украине, и среди друзей Киева на Западе, включая МВФ. Он должен осторожно обращаться с Коломойским (например, никаких „компромиссов“ в отношении Приватбанка, чтобы не растерять значительную часть этого политического капитала”, — отметил экс-посол США в Украине.
“Ранее ряд международных обозревателей и экспертов заявили, что контакты Зеленского и его команды с Коломойским, и сообщение о якобы попытки разрешить ситуацию вокруг Приватбанка с противоречивым бизнесменом наносят вреда отношению к Украине”, — отметили в издании.
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Внимание к отношениям между Зеленским и Коломойским привлекла информация в СМИ о переговорах между президентом и его командой и Игорем Коломойским. В частности издание Financial Times сообщило, что стороны контактируют с целью разрешить ситуацию вокруг Приватбанка.
“Это не прокатит с МВФ, которые и подталкивали к национализации Приватбанка, — заявил в социальной сети Twitter британский экономист Тимоти Эш.
Обеспокоенность по поводу якобы переговоров между властями Украины и Коломойским выразили и в Американской торговой палате в Украине.
Во вторник премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал заявление, что “никаких переговоров правительство ни с кем не ведет”.
Напомним, Коломойский мог купить мандат депутата в австрийском парламенте за миллионы евро.