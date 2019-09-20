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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57909 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111236 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103083 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110136 просмотра

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Пайфер: если Зеленский хочет сотрудничества с Западом, тогда никаких компромиссов в отношении Приватбанка

Пайфер: если Зеленский хочет сотрудничества с Западом, тогда никаких компромиссов в отношении Приватбанка

Киев  •  УНН

 • 12315 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Экс-посол США в Украине, эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер считает, что компромисс по поводу Приватбанка между властью Украины и бизнесменом Игорем Коломойским мог бы привести к потере президентом Украины Владимиром Зеленским части поддержки на Западе. Об этом он заявил на своей странице в Twitter, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

“За первые месяцы на посту Владимир Зеленский наработал серьезный политический капитал и в Украине, и среди друзей Киева на Западе, включая МВФ. Он должен осторожно обращаться с Коломойским (например, никаких „компромиссов“ в отношении Приватбанка, чтобы не растерять значительную часть этого политического капитала”, — отметил экс-посол США в Украине.

“Ранее ряд международных обозревателей и экспертов заявили, что контакты Зеленского и его команды с Коломойским, и сообщение о якобы попытки разрешить ситуацию вокруг Приватбанка с противоречивым бизнесменом наносят вреда отношению к Украине”, — отметили в издании.

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Внимание к отношениям между Зеленским и Коломойским привлекла информация в СМИ о переговорах между президентом и его командой и Игорем Коломойским. В частности издание Financial Times сообщило, что стороны контактируют с целью разрешить ситуацию вокруг Приватбанка.

“Это не прокатит с МВФ, которые и подталкивали к национализации Приватбанка, — заявил в социальной сети Twitter британский экономист Тимоти Эш.

Обеспокоенность по поводу якобы переговоров между властями Украины и Коломойским выразили и в Американской торговой палате в Украине.

Во вторник премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал заявление, что “никаких переговоров правительство ни с кем не ведет”.

Напомним, Коломойский мог купить мандат депутата в австрийском парламенте за миллионы евро.

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