Пайфер: если Зеленский хочет сотрудничества с Западом, тогда никаких компромиссов в отношении Приватбанка

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Экс-посол США в Украине, эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер считает, что компромисс по поводу Приватбанка между властью Украины и бизнесменом Игорем Коломойским мог бы привести к потере президентом Украины Владимиром Зеленским части поддержки на Западе. Об этом он заявил на своей странице в Twitter, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.