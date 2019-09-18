Європейська бізнес-асоціація та Американська торгова палата виступили із заявою щодо Гонтаревої

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Бізнес-спільнота, об’єднана Американською торговою палатою в Україні та Європейською бізнес-асоціацією, глибоко стурбована подіями, що відбуваються навколо “ПриватБанку” і колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої, йдеться у їхній спільній заяві від 17 вересня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

“Такі ситуації однозначно дають як бізнесу, так і інвесторам, тривожний сигнал та ставлять під питання безпеки, справедливості та верховенства права в Україні. Націоналізація „ПриватБанку“ в 2016 році стала важливим кроком для забезпечення фінансової і макроекономічної стабільності в Україні і призвела до стійкості всієї банківської системи. Ділове співтовариство наполегливо закликає президента, уряд і правоохоронні органи належним чином зреагувати на такі випадки, керуючись принципами справедливості, рівності і захисту всіх громадян, незважаючи на їхні позиції і політичні погляди”, — йдеться у заяві.

У документі наголошується, що “забезпечення макроекономічної стабільності, незалежний Національний банк та подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом для забезпечення сталого економічного зростання України також мають стати ключовим пріоритетом для всіх гілок влади”.

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“Європейська бізнес-асоціація та Американська торгова палата в Україні будуть продовжувати підтримувати зусилля НБУ щодо реформування фінансового сектора України і уважно стежити за розвитком подій в цій сфері”, — йдеться у заяві.

Як повідомляв УНН, у колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Вона назвала “нісенітницею” слова своїх опонентів, які припускають, що вона сама організувала підпал будинку й автомобіля своєї невістки, щоб отримати політичний притулок у Великій Британії та уникнути слідства в Україні.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що “чекає від відповідних відомств якнайшвидшого розкриття” підпалу будинку Гонтаревої, назвавши подію “провокацією”. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, у свою чергу, назвав “неприпустимим проявом кримінального тиску” підпал будинку ексочільниці НБУ.

Наприкінці серпня ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Через тиждень вона повідомила, що в Києві підпалили машину її невістки — також Валерії Гонтаревої.

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Колишня голова Нацбанку вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки “ланками одного ланцюга” й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови регулятора.

12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки в київській квартирі Гонтаревої в межах провадження щодо можливого зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку в 2016 році.

Валерія Гонтарева була головою НБУ з червня 2014-го до березня 2018 року.

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