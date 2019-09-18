Європейська бізнес-асоціація та Американська торгова палата виступили із заявою щодо Гонтаревої

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Бізнес-спільнота, об’єднана Американською торговою палатою в Україні та Європейською бізнес-асоціацією, глибоко стурбована подіями, що відбуваються навколо “ПриватБанку” і колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої, йдеться у їхній спільній заяві від 17 вересня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.