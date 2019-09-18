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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 78196 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113695 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105465 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112208 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120563 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148746 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149014 просмотра

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Европейская бизнес-ассоциация и Американская торговая палата выступили с заявлением по Гонтаревой

Европейская бизнес-ассоциация и Американская торговая палата выступили с заявлением по Гонтаревой

Киев  •  УНН

 • 21419 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Бизнес-сообщество, объединенное Американской торговой палатой в Украине и Европейской бизнес-ассоциацией, глубоко обеспокоено событиями, происходящими вокруг "ПриватБанка" и бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой, говорится в их совместном заявлении от 17 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Такие ситуации однозначно дают как бизнесу, так и инвесторам, тревожный сигнал и ставят под вопрос безопасность, справедливость и верховенство права в Украине. Национализация „ПриватБанка“ в 2016 году стала важным шагом для обеспечения финансовой и макроэкономической стабильности в Украине и привела к устойчивости всей банковской системы. Деловое сообщество настойчиво призывает президента, правительство и правоохранительные органы должным образом отреагировать на такие случаи, руководствуясь принципами справедливости, равенства и защиты всех граждан, несмотря на их позиции и политические взгляды”, — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что “обеспечение макроэкономической стабильности, независимый Национальный банк и дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом для обеспечения устойчивого экономического роста Украины также должны стать ключевым приоритетом для всех ветвей власти”.

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“Европейская бизнес-ассоциация и Американская торговая палата в Украине будут продолжать поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины и внимательно следить за развитием событий в этой сфере”, — говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, у бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой ночью 17 сентября сожгли ее дом в селе Гореничи под Киевом. Она назвала “чушью” слова своих оппонентов, которые предполагают, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Великобритании и избежать следствия в Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что “ждет от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия” поджога дома Гонтаревой, назвав произошедшее “провокацией”. Министр внутренних дел Арсен Аваков, в свою очередь, назвал “недопустимым проявлением криминального давления” поджог дома экс-главу НБУ.

В конце августа экс-главу НБУ в столице Великобритании Лондоне сбил автомобиль. Через неделю она сообщила, что в Киеве подожгли машину ее невестки — также Валерии Гонтаревой.

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Бывшая председательница Нацбанка считает ДТП и инцидент с автомобилем ее невестки “звенья одной цепи” и связывает их со своей деятельностью на посту главы регулятора.

12 сентября Государственное бюро расследований провело обыски в киевской квартире Гонтаревой в рамках производства по возможного злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка в 2016 году.

Валерия Гонтарева была председателем НБУ с июня 2014 го по март 2018 года.

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