Рябошапка про підпал будинку Гонтаревої: висновки робити зарано
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка закликав не робити передчасних висновків щодо підпалу будинку ексголови Національного банку Валерії Гонтаревої, а також додав, що необхідно дочекатись попередніх результатів, передає кореспондент УНН.
"Не потрібно робити передчасних висновків... Давайте дочекаємося хоча б попередніх результатів", - сказав Рябошапка.
Він упевнений працювати потрібно швидко, але якісно, щоб "не призначили когось невинуватого і не засудили його”.
Генпрокурор також зазначив, що не готовий коментувати, чи пов'язані між собою події, що мали стосунок до Гонтаревої - ДТП у Лондоні, спалене авто невістки, а також підпал будинку.
”Ми трохи забігаємо наперед... поки що зарано робити будь-які висновки, когось звинувачувати”, - наголосив Рябошапка.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський доручив Голові СБУ Івану Баканову долучитися до розслідування факту підпалу будинку колишнього очільника Нацбанку України Валерії Гонтаревої.
Як повідомляв УНН, у ніч на 17 вересня у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.