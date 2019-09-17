СБУ долучилась до розслідування підпалу будинку Гонтаревої
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський доручив Голові СБУ Івану Баканову долучитися до розслідування факту підпалу будинку колишнього очільника Нацбанку України Валерії Гонтаревої. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
“Служба Безпеки України у межах своєї компетенції надасть всебічну підтримку у розслідуванні підпалу колегам з правоохоронних органів” — наголосив очільник СБУ Іван Баканов.
Нагадаємо, у ніч на 17 вересня у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.
Коментуючи підпал, в ОП заявили, що Президент України Володимир Зеленський очікує від відповідних відомств якнайшвидшого розкриття цієї провокації.
Група послів “Великої сімки” привітала рішучість та висловлену волю Президента України Володимира Зеленського пролити світло на підпал будинку колишньої керівниці НБУ Валерії Гонтаревої.