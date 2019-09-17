СБУ присоединилась к расследованию поджога дома Гонтаревой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшего главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
“Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов”, — отметил глава СБУ Иван Баканов.
Напомним, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Комментируя поджог, в ОП заявили, что Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации.
Группа послов “Большой семерки” поприветствовала решимость и высказанную волю Президента Украины Владимира Зеленского пролить свет на поджог дома бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой.