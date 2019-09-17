Підпал будинку Гонтаревої: посли "Великої сімки" вітають реакцію Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Група послів “Великої сімки” привітала рішучість та висловлену волю Президента України Володимира Зеленського пролити світло на підпал будинку колишньої керівниці НБУ Валерії Гонтаревої. Про це йдеться в заяві послів у Twitter, передає УНН.
“Група послів G7 вітає рішучість та висловлену волю Президента Зеленського пролити світло на цей неприйнятний акт”, — йдеться в коментарі групи послів щодо заяви Представництва ЄС в Україні про підпал будинку Гонтаревої.
Раніше у Представництві ЄС в Україні заявили, що очікують, що правоохоронні органи України проведуть розслідування і негайно притягнуть до відповідальності винних у підпалі будинку Гонтаревої.
Нагадаємо, у ніч на 17 вересня у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.
Коментуючи підпал, в ОП заявили, що Президент України Володимир Зеленський очікує від відповідних відомств якнайшвидшого розкриття цієї провокації.