Поджог дома Гонтаревой: послы "Большой семерки" приветствуют реакцию Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Группа послов “Большой семерки” поприветствовала решимость и высказанную волю Президента Украины Владимира Зеленского пролить свет на поджог дома бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в заявлении послов в Twitter, передает УНН.
“Группа послов G7 приветствует решимость и высказанную волю Президента Зеленского пролить свет на этот неприемлемый акт”, — говорится в комментарии группы послов относительно заявления Представительства ЕС в Украине о поджоге дома Гонтаревой.
Ранее в Представительстве ЕС в Украине заявили, что ожидают, что правоохранительные органы Украины проведут расследование и немедленно привлекут к ответственности виновных в поджоге дома Гонтаревой.
Напомним, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Комментируя поджог, в ОП заявили, что Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации.