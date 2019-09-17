Рябошапка о поджоге дома Гонтаревой: выводы делать рано
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка призвал не делать преждевременных выводов относительно поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой, а также добавил, что необходимо дождаться предварительных результатов, передает корреспондент УНН.
"Не нужно делать преждевременных выводов ... Давайте дождемся хотя бы предварительных результатов", - сказал Рябошапка.
Он уверен работать нужно быстро, но качественно, чтобы "не назначили кого-то невиновного и не осудили его".
Генпрокурор также отметил, что не готов комментировать, связанны ли между собой события, имевшие отношение к Гонтаревой - ДТП в Лондоне, сожженое авто невестки, а также поджог дома.
"Мы немного забегаем вперед ... пока рано делать какие-либо выводы, кого-то обвинять", - отметил Рябошапка.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшего главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.
Как сообщал УНН, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой.