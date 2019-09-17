Аваков відреагував на нічний підпал будинку Гонтаревої
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Поліція докладе всіх зусиль для пошуку злочинця, який вчинив підпал будинку колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої. Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
“Нічний підпал будинку Гонтаревої — неприпустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, не просто підпалювач, він — ворог, який шкодить своїй державі. Поліція розслідує цю справу і докладе всіх зусиль для пошуку злочинця”, — написав глава МВС.
Нагадаємо, сьогодні вночі, у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.
Зі слів керівника пресслужби ГУ ДСНС, осередків пожежі в будинку було декілька.