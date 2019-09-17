Аваков отреагировал на ночной поджог дома Гонтаревой

“Ночной поджог дома Гонтаревой — недопустим проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он — враг, который вредит своему государству. Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника”, — написал глава МВД.

Напомним, сегодня ночью, в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой.

По словам руководителя прессслужбы ГУ ГСЧС, очагов пожара в доме было несколько.