Аваков отреагировал на ночной поджог дома Гонтаревой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Полиция приложит все усилия для поиска преступника, совершившего поджог дома бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
“Ночной поджог дома Гонтаревой — недопустим проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он — враг, который вредит своему государству. Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника”, — написал глава МВД.
Напомним, сегодня ночью, в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой.
По словам руководителя прессслужбы ГУ ГСЧС, очагов пожара в доме было несколько.