Пожежа у будинку Гонтаревої: стали відомі подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Осередків пожежі в будинку у селі Гореничі Київської області було декілька. Про це УНН повідомила керівник пресслужби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
"У нас була пожежа в селі Гореничі, повідомлення надійшло о 3:13. Будинок вигорів практично повністю, тому що осередків пожежі було декілька", - сказала Рубан, відповідаючи на запитання, чи згорів у селі Гореничі будинок Гонтаревої.
При цьому вона уточнила, що питаннями з'ясування всіх обставин, причин та власника будинку займається поліція.
Нагадаємо, сьогодні вночі, у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.
Як повідомляв УНН, у столиці сталася пожежа в одній із квартир на 3-му поверсі 9-поверхового житлового будинку.