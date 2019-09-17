Пожар в доме Гонтаревой: стали известны подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Очагов пожара в доме в селе Гореничи Киевской области было несколько. Об этом УНН сообщила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
"У нас был пожар в селе Гореничи, сообщение поступило в 3:13. Дом выгорел практически полностью, потому что очагов пожара было несколько", - сказала Рубан, отвечая на вопрос, сгорел ли в селе Гореничи дом Гонтаревой.
При этом она уточнила, что вопросами выяснения всех обстоятельств, причин и владельца дома занимается полиция.
Напомним, сегодня ночью, в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Как сообщал УНН, в столице произошел пожар в одной из квартир на 3-м этаже 9-этажного жилого дома.